شاهد .. ياسمين صبري تلتقي حبيبها السابق بشكل مفاجئ.. اتفرج كيف كانت ردة فعله صادمة (فيديو)

انت الان تتابع خبر ياسمين صبري تلتقي حبيبها السابق بشكل مفاجئ.. اتفرج كيف كانت ردة فعله صادمة (فيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 10:00 مساءً | (ميس محمد)

أعتبر مراقبون أن مسلسل "فرصة تانية"، الذي عرضته قناة dmc العام الماضي 2020، من أنجح الأعمال الفنية التي لعبت بطولتها النجمة المصرية ياسمين صبري، وحققت من خلاله شهرة واسعة في الوطن العربي.

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وتدور أحداث المسلسل حول " ملك " ، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

ولعبت الفنانة المصرية ياسمين صبري دور " ملك " بينما لعب الفنان احمد زیاد دور " زیاد "، وشارك في المسلسل الذي عدد من النجوم، أبرزهم الفنانة آيتن عامر التي لعبت دور ريهام ، والفنانة هبة مجدي التي لعبت دور " مريم " .

بالإضافة إلى الفنانة نهال عنبر والفنان اشرف زكي والفنان إدوارد، والفنان محمود البزاوي ، والفنان محمد ابو داوود واحمد الشامي وعمر الشناوي .

وبحسب مراقبون فإن أبرز الأحداث التي شهدها مسلسل، كانت عند ذهاب " زیاد " للتقديم على عمل في شركة تديرها حبيبته السابقة " ملك " ، حيث تفاجئ عند دخولها للمقابلة بأن حبيبته السابقة هي من ستقابله ، وكان مرتبك بشكل كبير رغم أن " ملك " لم تكن تعرفه بسبب فقدانها للذاكرة

يذكر أن مسلسل فرصة تانية كان آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها الفنانة المصرية ياسمين صبري، وهو من إخراج مرقس عادل وتاليف مصطفى جمال هاشم .

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