شاهد .. الوليد مقداد في ورطة.. زوجته تظهر دون حجاب وجمالها ساحر – صورة

انت الان تتابع خبر الوليد مقداد في ورطة.. زوجته تظهر دون حجاب وجمالها ساحر – صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 10:30 مساءً | (ميس محمد)

دخل الوليد مقداد في ورطة جديدة، وذلك بعد أن ظهرت زوجته دون حجاب عبر صفحتها الخاصّة على موقع التوّاصل الاجتماعي إنستغرام، حيث أثارت الجدل بفعلتها هذه.

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نشرت نور غسان مقداد صورة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي وهي طفلة صغيرة بملامح بريئة وعلقت عليها أنها “الطفلة نور”. وظهرت نور جميلة للغاية وهي صغيرة وعينيها الزرقاوتين خطفتا الأنظار وعلق زوجها الوليد على الصورة وكتب: البوبو الجميل.

وأشار المعلقون أنهم يتمنون أن يروا كيف سيكون شكل أولاد هذا الثنائي الاستثنائي الذي يتابعه الملايين من الوطن العربي والذي شغل مواقع التواصل الاجتماعي منذ ان تزوجا قبل فترة قصيرة واستطاعت من وقتها نور ان تحصد مليون متابع على صفحتها الشخصية.

الوليد مقداد في ورطة بسبب زوجته نور

من جهةٍ أخرى، ضجت وسائل التواصل الإجتماعي بخبر غياب والد زوجة الوليد مقداد عن حفل زفاف ابنته الذي جرى قبل ايام وتحوّل لحديث الجمهور والمتابعين.

وقال البعض أن سبب غياب والد زوجة الوليد مقداد عن زفاف ابنته هو عد موافقته على العريس لكن تبين أن هذا الأمر ليس صحيحاً.

ويعود سبب غياب الوالد إلى معاناته من مرض لم يتم الكشف عن تفاصيله لكنه متواجد في دولة الكويت مكان إقامة العائلة وتعذر عليه حضور الزفاف.

وكان قد دخل الوليد مقداد نجم قناة “طيور الجنة” القفص الذهبي يوم الخميس الماضي، في حفل إقتصر على عدد قليل من المدعويين إلتزاماً بإجراءات الحكومة الأردنية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكان قد تداول عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً وفيديوهات من أجواء حفل زفاف الوليد مقداد على خطيبته نور غسان.

وسبق أن تداول الناشطون صوراً للوليد وخطيبته، مستغربين شدة الشبه بينهما، لدرجة أنهم اعتقدوا أن علاقة قرابة تجمعهما.

كما انتشر عبر السوشيال ميديا أغنية للعروسين الوليد ونور مع تصميم خاص لهما احتفالًا بهذه المناسبة السعيدة.

واحتفل الوليد بخطوبته في فبراير العام الماضي، وأعلن شقيقه المعتصم حينها عن الخبر حين كتب عبر صفحته: (أخوي وحبيبي وأسطورتي خطب).

هذا الأمر فاجأ الجميع بسبب دهشتهم من سرعة تقدم السنين ووصول الوليد إلى عمر الزواج واتخاذه هذا القرار فيما انتقده البعض على زواجه المبكر.

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