انت الان تتابع خبر شاهد .. رونالدو في ورطة بعد ظهور حبيبته جورجينا بأحضان رجل آخر دون ملابس .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 11:00 مساءً | (ميس محمد)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا لجورجينا رودريغز صديقة رونالدو، وهي برفقة رجل آخر، وظهرت في بعضها بوضعيات حميمية معه، ما رجح البعض ان جورجينا تخون رونالدو، وتضعه في ورطة امام الجميع.

لكن بعد البحث تبين ان الصور قديمة، حيث كانت جورجينا على علاقة مع المصور الإسباني خافي عندما كانت في المدرسة الثانوية، وكان حبيبها يبلغ من العمر 27 عاما، وهو من مدينة هويسكا الإسبانية، وذلك قبل ارتباطها بكريستيانو رونالدو.

وذكرت مجلة“سيمانا” ان المصور الجذاب درس في نفس المعهد الذي كانت فيه جورجينا، ونشرت المجلة صورة منذ سنوات تظهر فيها جورجينا مع خافي.

ولكن علاقة جورجينا وخافي انتهت بعد فترة، ثم ارتبطت جورجينا رودريغيز بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وباتت من أهم الشخصيات التي تلفت الأنظار في كل المناسبات، خاصة في ظل رعايتها الكاملة لأبناء رونالدو الأربعة.