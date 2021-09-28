انت الان تتابع خبر شاهد .. إبنتها الصغيرة تبكي وتتألم كل ليلة وعندما وضعت كاميرا مراقبة في غرفتها اكتشفت المفاجاة الغير متوقعة !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/28 الساعة 11:30 مساءً | (ميس محمد)

في تفاصيل اغرب من الخيال أصيبت سيدة بصدمة قوية بعد أن شاهدت في عدسات كاميرا المراقبة التي وضعتها في غرفة طفلتها الصغيرة أثناء نومها ذات ليلة الاسبوع الماضي .

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، أن سيدة و زوجها قاموا بتغيير سكنهم إلى منزل قديم يخص عائلة الزوجة و لكنه كان مهجورا منذ وفاة والدها و والدتها.

نشرت السيدة مقطع فيدية لطفلتها البالغة من العمر 13 شهرا، و التي كانت نائمة في سريرها الصغير، بعد أن استغرقت في النوم و تركتها والدتها و خرجحت إلى غرفة آخرى في المنزل .

نظرت السيدة إلى الشاشة بعد أن وضعت كاميرات مراقبة في غرفة الطفلة و شاهدت خيال يدور حول جسد الطفلة و اختفت الصورة لثوان و عادت مرة آخرى و الطفلة تبكي .

جدير بالذكر ان المنزل كان يخص والد و والدة الزوجة، و قرروا أن ينتقلوا للعيش فيه و ذلك بعد وفاة الأب و الأم، و رغبتهم في شراء منزل كبير و لم يجدوا أنسب من ذلك المنزل .

أوضحت السيدة أنن والدتها كانت تؤمن بالخلود، و الحياة بعغد الموت، و قد عثرت في القبو الخاص بالمنزل لصور لها و كلمات غير مفهومة كتبتها على جدران المنزل .