انت الان تتابع خبر شاهد .. والد رهف القنون مسؤول كبير ومعروف ورهف تتسبب بمقتله .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 01:00 صباحاً | (ميس محمد)

والد رهف القنون هو محمد بن مطلق القنون الشمري، مسؤول حكومي محافظ محافظة السليمي في منطقة حائل، ومعروف عنه انه رجل يتمتع بأخلاق عالية، يحترمه ويحبه الجميع.

وبعد الفضائح التي تسببت بها رهف القنون وهربها من عائلتها، وتصدرها حديث الجميع في السعودية والبلاد العربية، قيل ان والدها توفي بأزمة قلبية في احد مستشفيات المملكة العربية السعودية، بسبب ما فعلته ابنته، لكن لم يتم تأكيد أو نفي خبر وفاته.

الجدير بالذكر ان رهف القنون كانت تعيش في بداية حياتها بالسعودية مع والديها، واخوتها ال9، ودرست بالسعودية حتى تخرجت من الثانوية العامة، وبعد أن تخرجت من الثانوية أرادت ان تواصل تعليمها في الجامعة، ولكن عائلتها منعتها من أن تواصل في الجامعة وتعرضت للضغوط الأسرية والإيذاء بعد أن قصت شعر رأسها، كما تعرضت للتهديد بالقتل عندما أرادت أن تخرج من دين الإسلام.

وحسب كلام رهف القنون ان سبب هروبها، تعرضها للضرب والازمات النفسية بسبب عائلتها، رغم تأكيدها انها تحب والديها، لكنها لم تستطع العيش معهم.



