شاهد .. هاندا أرتشيل تثير الغرائز وهي ترقص بحالة سكر وملابس فاضحة .. اتفرج

انت الان تتابع خبر هاندا أرتشيل تثير الغرائز وهي ترقص بحالة سكر وملابس فاضحة .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 02:00 صباحاً | (ميس محمد)

عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي، نشرت النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​ فيديو لها وهي ترقص بطريقة عفوية وجنونية، وعلّقت على الفيديو: "لا يمكن لأي شيء أن يخفض طاقتي ، لكن لو تسألوني عما قد يرفعه أكثر فهي الموسيقى".

66186429

ونال الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين، وتغزلوا بجمالها وحيويتها، بينما رجح البعض ان هاندا بحالة سكر بسبب تصرفها، ورقصها بطريقة جنونية، متهمينها انها تتعمد اثارة الغرائز بإطلالاتها وحركاتها المثيرة.

وكانت قد أثارت هاند ا أرتشيل الجدل مؤخرا بعد ظهورها بملابس رياضية، ومرتدية بنطال أبيض وكروب توب أظهرت بطنها ومفاتنها، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها بتسريحة ناعمة، ونشرت صورها عبر حسابها في انستغرام.

وتفاجأ المتابعون بظهور هاندا ارتشيل مؤخرا بالشعر القصير، بعد ان اعتادوا عليها بشعر طويل، ونالت اعجاب البعض وأكدوا على جمالها وبراءة وجهها بالشعر القصير، بينما اكد البعض ان الشعر الطويل أكثر جمالا عليها.

66186429