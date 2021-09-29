شاهد .. لميس الحديدي تتحدث عن روايات مخفية في أزمة ياسمين عبد العزيز.. هل يخشى أحد من الفضيحة؟

انت الان تتابع خبر لميس الحديدي تتحدث عن روايات مخفية في أزمة ياسمين عبد العزيز.. هل يخشى أحد من الفضيحة؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 02:30 صباحاً | (ميس محمد)

أطلت الإعلامية لميس الحديدي قبل ساعات وهنأت الفنانة ياسمين عبد العزيز بعودتها من رحلة علاجها في سويسرا.

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وخلال تقديمها حلقة السبت من برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قالت لميس الحديدي: "لازم نقول حمد الله على السلامة للجميلة ياسمين عبد العزيز، اللي رجعت مصر بسلامة الله بعد رحلة علاج طويلة وصعبة ومؤلمة مع المرض."

وكشفت لميس عن معلومات مفاجئة خلال الحلقة حيث تحدثت عن "تشعبات كثيرة" لم تأخذ نصيبها من التحليل في موضوع ياسمين، كما تحدثت عن تصريحات أحمد العوضي النارية التي هاجم فيها الطاقم الطبي الذي عاين وأشرف على زوجته في بداية الأزمة.

وأثار حديثها عن التشعبات الكثيرة فضول الكثيرين، خاصة وأن حديثها يشير إلى روايات مخفية، وهو ما أعاد للأذهان حديثها عن سر ليلة شجار عنيفة حدثت بينها وبين العوضي، وقالت إنها سر لا يمكن لأحد كشفه سوى أحمد العوضي نفسه.

وأضافت: "كان معانا من أيام زوجها الفنان النجم أحمد العوضي بيحكي عن قصتها، لكن القصة فيها تشعبات كتيرة. العوضي إتكلم عن إهمال وتخاذل في القيام بالمهنة، لكن ما يهمنا الآن هو عودة ياسمين عبد العزيز لجمهورها وبيتها وولادها وزوجها ولينا كلنا."

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram صورة لباب غرفتها بالمستشفى لتودعها معلنة عن تعافيها وعودتها.

وكانت ياسمين عبد العزيز سافرت إلى سويسرا في رحلة علاجية استمرت لأسابيع، برفقة زوجها الفنان أحمد العواضي .42144963