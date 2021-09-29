شاهد .. داعية سعودي شهير: تزوجا حديثًا ثم صُدم بما رآه في زوجته بعد استيقاظها من النوم .. لن تصدق؟

انت الان تتابع خبر داعية سعودي شهير: تزوجا حديثًا ثم صُدم بما رآه في زوجته بعد استيقاظها من النوم .. لن تصدق؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 03:00 صباحاً | (ميس محمد)

روى الداعية السعودي عبدالمحسن القاضي، قصة شخص تزوج حديثًا وتفاجأ بما رآه من زوجةه بعد سفرهما إلى ماليزيا.

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ونقل “القاضي” في حديثه مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن الزوج أخبره بأنه لم يعرف زوجةه بعد سفرهما؛ حيث استيقظ من النوم وتفاجأ بأنها مختلفة.



وأضاف الداعية: أن زوجة هذا الشخص اختلف لونها وشعرها بسب الغش الزوجي في عملية “المكياج”، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يصح.



وأشار “القاضي” إلى أن شخص آخر، جعل الخطيب يرى زوجةه التي تبلغ من العمر 19 عامًا، ثم جعله يدخل على ابنته الكبرى البالغة 26 عامًا، مؤكدًا أن هذا “غش” في النظرة الشرعية.74041108