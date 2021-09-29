شاهد .. سمية الخشاب تتعمد الإثارة وتكشف مفاتنها بحوض الإستحمام وعلى السرير..اتفرج

انت الان تتابع خبر سمية الخشاب تتعمد الإثارة وتكشف مفاتنها بحوض الإستحمام وعلى السرير..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 03:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة سمية الخشاب مجموعة صور لها عبر حسابها في انستغرام، وهي ترتدي روب أبيض وتجلس بحوض الإستحمام، خلال جلسة تصوير، كدعاية لدار فيرساتشي العالمية، وظهرت بأحد الصور وهي تكشف عن ساقيها بطريقة مثيرة وتحمل الدش بيدها وكأنه هاتف، وسدلت شعرها ووضعت مكياج صارخ، وعلقت على الصور: " مجرد متعة فقط..بلازو فيرساتشي دبي".



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كما ظهرت بنفس الروب لكن بإطلالة مختلفة وهي مستلقية على السرير.



وتسببت صور سمية الخشاب بحالة من الجدل بين المتابعين الذين انتقدوا ظهورها الجريئ بروب الاستحمام، واعتبروا انها تتعمد الإثارة، كما استفز البعض طريقة وردها على أحد المتابعين بأن ثمن الروب يساوي ثمن عربية مرسيدس، لكنها أكدت أن هذا التعليق ليس له علاقة بها وأنها لا ترد على المتابعين بهذه الطريقة وقد يكون الحساب مزيفا.



كما ظهرت سمية الخشاب بلوك آخر مرتدية روب استحمام باللون الأحمر، ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، وسدلت شعرها على كتفيها، وارتدت حذاء «كعب عالي»، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.



يذكر أن سمية الخشاب قد طرحت مؤخرا مهرجان "أوعدك" الذي غنت فيه مع عمر كمال، وحقق 10 ملايين مشاهدة عبر YouTube، وتصدرت التريند لأيام متتالية، وقالت:"التريند رزق وحب الناس رزق ونعمه من ربي الحمد لله".

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