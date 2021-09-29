شاهد .. بعد فضيحة رقصها بالمنشفة فيفي عبدو تكشف موعد إعتزالها .. اتفرج

انت الان تتابع خبر بعد فضيحة رقصها بالمنشفة فيفي عبدو تكشف موعد إعتزالها .. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 04:00 صباحاً | (ميس محمد)

عبر حسابه على انستغرام، نشر الاعلامي العراقي نزار الفارس صورة تجمعه بفيفي عبده، "قريباً فيفي عبدو ضيفتي وقرار اعتزالها متى يكون".

98775223

حيث سيستضيف الفارس، الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده في حلقة جديدة من برنامج "مع الفارس" المذاع على قناة الرشيد.

وتفاعل المتابعون مع هذا الإعلان وعبروا عن حماسهم للحلقة التي ستحل فيها فيفي عبدو ضيفة على برنامج مع الفارس، وخاصة بعد تشويق الجميع للكشف عن موعد إعتزالها.

يذكر ان فيفي عبده قد شاركت متابعيها مؤخرا عبر حسابها في انستغرام، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص على الشاطىء، وعلقت على الفيديو: "طبيب جراح من الساحل الشمالي مع احلي جورج وسوف صباح الفل".

كما أثارت فيفي عبده الجدل خلال الفترة الماضية بعد ظهورها وهي ترقص بالمنشفة فقط، ما جعلها تتعرض لإنتقادات حادة، كما تم تقديم شكوى بحقها من قبل احد المحاميين بتهمة خدش الحياء.

98775223