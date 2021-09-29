شاهد .. كم تبلغ ثروة الفنان محمد رمضان؟ وهل هو أغنى من عادل إمام؟ أرقام صادمة تكشف الحقيقة

انت الان تتابع خبر كم تبلغ ثروة الفنان محمد رمضان؟ وهل هو أغنى من عادل إمام؟ أرقام صادمة تكشف الحقيقة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 05:00 صباحاً | (ميس محمد)

عادة ما يصف الفنان محمد رمضان، نفسه بأنه "نمبر ون"، وأغنى فنان في مصر. لكن خبراء يقدرون ثروة محمد رمضان بـ 10 مليون دولار أي ما يعادل 170 مليون جينه مصري إلى جانب سياراته الفارهة وممتلكاته وبيوته، مايعني أنه في المرتبة الثانية بعد الفنان عادل إمام الذي تقدر ثروته بـ 100 مليون دولار أميركي.

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وجنى محمد رمضان ثروته من خلال الأفلام التي شارك فيها والتي بلغت 15 فيلم، و6 مسلسلات، إضافة إلى أغنياته والحفلات التي يحييها، والإعلانات التي يشارك بها وقناته على منصة اليوتيوب.

كما يمتلك رمضان 8 سيارات وفيلتين في مصر الأولى بالشيخ زايد والثانية بالساحل الشمالي.

يذكر أن آخر ظهور للفنان محمد رمضان كان من خلال مسلسل "موسى" الذي تم عرضه على شاشة قناة MBC في الموسم الرمضاني الماضي 2021.

وأعلن محمد رمضان قبل أيام توقيعه التعاقد على تصوير مسلسل رمضان 2022، والذي سيكون من إنتاج محمد السعدي، وتأليف محمد فريد، واخراج محمد ياسين.

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