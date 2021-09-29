شاهد .. عروس مصرية تتلقى اتصالاً هاتفياً قبل زفافها بأيام.. وبعد خروجها من المنزل كانت الصدمة المفزعة!

انت الان تتابع خبر عروس مصرية تتلقى اتصالاً هاتفياً قبل زفافها بأيام.. وبعد خروجها من المنزل كانت الصدمة المفزعة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 05:30 صباحاً | (ميس محمد)

عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثة فتاة بها عدة طعنات وإصابات بجوار منزلها بمنطقة قليوب المحطة.

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وتفصيلا، ورد بلاغ لأجهزة الأمن بالقليوبية يفيد بالعثور على جثة فتاة مصابة بطعنات وإصابات مختلفة بجوار منزلها بإحدي العزب بمنطقة قليوب المحطة، وفق صحيفة “المصري اليوم”.

ونقلت الجثة للمستشفي واتضح أنها شابة في العشرينات من عمرها ومن المقرر زفافها الخميس المقبل وأنها خرجت من منزلها بعد تلقي اتصال هاتفي بحسب رواية أسرتها وبعدها عثر على الجثة مصابة عدة إصابات وطعنات وإبلاغ أجهزة الأمن.24167227