شاهد .. والدة حسن الرداد رفضت زواجه من إيمي سمير غانم والسبب غير متوقع !

انت الان تتابع خبر والدة حسن الرداد رفضت زواجه من إيمي سمير غانم والسبب غير متوقع ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 06:00 صباحاً | (ميس محمد)

حمل عام 2021 مآسي كبيرة الفنان حسن الراد حيث فقد فيه ثلاثة من أغلى الناس لديه وهم والدته وصهره الفنان سمير غانم وصهرته دلال عبد العزيز.

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وكانت والدة الرداد توفيت في مطلع العام الجاري وتأثر كثيرا بوفاتها كونه كان قد فقد والده منذ سنوات طويلة وتولت هي رعايته لوحدها ليكبر ويصبح أحد أهم نجوم الدراما والسينما في مصر.

ووالدة حسن الرداد هي فادية الرداد حرم الراحل نبيل الرداد، الفنان والقيادي السابق بالحزب الناصري، ووالدة الفنان حسن الرداد، والدكتورة نيبال الرداد، وفادي الرداد الذي رحل عن عالمنا منذ سنوات.

ولعدة سنوات وقفت والدة حسن الرداد عائقاً ضد زواجه بإيمي، حيث كانت ترغب أن يتزوج ابنها بفتاة من خارج الوسط الفني ما جعله ينفي ارتباطه بإيمي مراراً، بالرغم من قصّة الحب التي استمرت لأكثر من ثماني سنوات منذ بداياتهما الفنية ولكن في آخر الأمر وافقت والدته على الزواج بعد أن شعرت برغبة ابنها الشديدة في الزواج بإيمي وقصة الحب التي تجمعهما كل هذه السنوات.

وظهرت والدة حسن الرداد على الهواء خلال لقاء لنجلها مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" عبر فضائية cbc، أغسطس 2016، وقالت: "أكتر حاجة بحبها في حسن أنه إنسان طيب جدا، وعطوف على الناس، وبار بيّا جدا، وبيحاول يرضيني بكل الطرق، ودايما بيجي على نفسه عشاني، وبيجامل كتير جدا، وده بيجهده وبيرهقه".

أضافت: "حسن وارث طيبة والده ورجولته وجدعنته وشهامته، وهو راجل بيتوتي جدا، وبيحب البيت والأسرة، بيحب يطلع معانا أي مكان، وبيحب نكون معاه في أي حتة، وبيختلي نفسه جوه البيت، هو بيفضل القعدة معانا دايما".

وخلال لقاء للرداد مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساءً" عبر فضائية "دريم" (يناير 2018)؛ أجرت والدته مداخلة عبّرت فيها عن حبها للتمثيل وتشجعيها لنجلها منذ صغره، وقالت: "كنت بشجعه طول عمره يمثل، وأنا كمان كنت غاوية تمثيل زمان، لكن العيلة رفضت، حسن بقى الحمد لله قام بالواجب وحقق طموحاتي، عمل اللي نفسه فيه وكان من صغره نفسه يبقى فنان أو لاعب كرة، كان بيقلد شعبان عبد الرحيم كويس".

ورد حسن الرداد على كلمات والدته قائلا: "ماما هي اللي بتقلد كويس جدا، أنا ورثت الموضوع ده منها، هي فظيعة في الموضوع ده، أعتقد أن حب التمثيل عندي هي جينات أخدتها من ماما، وهي دمها خفيف جدا".

كما ظهرت على الهواء مجددا خلال حلول حسن الرداد ضيفا على برنامج "تحت السيطرة" عبر قناة "النهار" (يناير 2019)، ووجهت له رسالة قائلةً: "حسن بيحاول يسعدني بكل طريقة، أي حاجة أعوزها يعملها حتى لو على حساب راحته ووقته، واللي بيزعلني أنه مع الطيبة دي كلها لما بيتعصب مبيعرفش حد، بيبقى صعب شوية".



وكشفت والدة حسن الرداد عن وصيتها له قائلة: "وصيتي لحسن أنه يتمسك بأخلاقه اللي تربى عليه، هو شهم وراجل وحنين وصاحب صاحبه وجدع وتحمل مسئوليتي أنا وأخته من وهو صغير، كل اللي بيحبهم بيبقى مهتم بهم، وبحذره دايما من أنه يقع في إيد حد ينخدع فيه، بقوله إني بحبه جدا، وبحب إيمي، وعايزاهم تبقى حياتهم سعيدة على طول، وربنا يرزقهم ببنين وبنات، وملهمش دعوة بالحاجات اللي بتتكتب عنهم دايما، كله كذب وكلام فارغ ولا خلافات ولا متاعب ولا مشاكل ولا أي حاجة، وربنا يكرمهم يا رب بـ6 عيال كفاية"، ما تسبب في بكاء نجلها.

وتُوفيت السيدة فادية الرداد، والدة الفنان المصري حسن الرداد، في 9 من يناير 2021 بعد صراع مع المرض. 48572552