شاهد .. تسريب خبر زواج إنجي خوري والعريس شخصية معروفة - صورة

انت الان تتابع خبر تسريب خبر زواج إنجي خوري والعريس شخصية معروفة - صورة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 06:30 صباحاً | (ميس محمد)

تمّ تسريب خبر زواج الفنانة السورية إنجي خوري من خبير السوشال ميديا أحمد شحادة.

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وفي التفاصيل، فقد نشرت إحدى الصفحات التي تعني بأخبار المشاهير عبر انستغرام صورة لـ إنجي خوري مركبة مع صورة لـ أحمد شحادة، معلنةً عن قرب زواجهما.

وقالت الصفحة:”قريبا بتدخل القفص الذهبي ..(( من مصادر موثوقة )) .. اسمه أحمد شحادة ..خبير في السوشل ميديا”.

ومن ناحية أخرى، كانت أثارت النجمة السورية انجي خوري ضجة واسعة بين المتابعين وذلك بعد نشرها صورة قديمة لها جمعتها بالفنان اللبناني وائل كفوري.

وظهرت انجي خوري في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على انستغرام وهي تلتقط صورة سيلفي مع وائل كفوري، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه:”يا الله شو اشتقت لهل الأيام عن جد هيدا الإنسان بحبه من قلبي “.

ومن ناحية أخرى، فضيحة جديدة تلاحق الفنان اللبناني وائل كفوري بعد أن تحدّثت طليقته أنجيلا بشارة عمّا تعانيه من ذلّ كل مرّة للحصول على نفقة ابنتيهما.

في التّفاصيل، خرجت ​أنجيلا بشارة​ عن صمتها، وتكلمت عن معاناتها كأي أم مطلقة عليها التوجه إلى “المالية” كل شهر لاستلام نفقة أولادها من زوجها.

وصورت أنجيلا مبنى المالية، وفسرت ما يدور هناك، والمعاناة التي تعيشها الام لتحصّل حقوق أطفالها وكتبت :”هيدي البنانية اسمها المالية.. اليوم رح احكي عن الام المطلقة (مدنيا) وطريقة استلام نفقة الولاد… انا شخصيا بسمّي “مشوار الذل”.

وتابعت :”بتنزل الام على المحكمة المدنية بالجديدة ..قبل الساعة 12 أكيد.. بتصف سيارتها بالموقف اذا كان حظها حلو وفي محل… اذا لا بدا تصف وتمشي.. بتفوت على المحكمة وبتنزل لتاخد وصل بالنفقة.. اذا حظها حلو في ربع ساعة نطرة مش أكثر… اذا عاجقة عندها ساعة كيف ما كان”.

وأضافت :”بتحمل هالوصل وبتروح على المالية .. هونيك ولا مرة رح تلاقي محل تصف السيارة..بتصفها شوي بعيد وبتمشي..بتطلع رابع طابق..بتقدم الوصل وبتنطر نصف ساعة اذا ما كان في عجقة لتخلص المعاملات..بتاخد وصل تاني وبتروح على شباك الاستلام..كمان عندها نطرة ربع ساعة اذا ما كان في عجقة وحظها حلو”.

وختمت :”عندي سؤال واحد بس ليش فاهمين الفكرة غلط (ما عم بحكي عن الكل اكيد).. الام المطلقة مش يعني لازم تتعذب وتتقاصص وتنذل وتتبهدل وتتعلم درس وتتربى..”.

بعض المتابعين علّق أنّ الفنان وائل كفوري يستطيع أن يحل كل هذه الأزمة بإعطائها النفقة مباشرةً لها، فيما اعتبر البعض الآخر أنّ هذه الإجراءات لا تخصّ كفوري إنّما من الضّروري اتّباعها في كل مرة.97830972