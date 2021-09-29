شاهد .. دنيا سمير غانم تنهار باكية بحرقة في أول ظهور لها بعد وفاة والديها.. وزوجها الإعلامي رامي رضوان يفاجئها بردة فعله! ( صور)

انت الان تتابع خبر دنيا سمير غانم تنهار باكية بحرقة في أول ظهور لها بعد وفاة والديها.. وزوجها الإعلامي رامي رضوان يفاجئها بردة فعله! ( صور) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 07:00 صباحاً | (ميس محمد)

قدم الإعلامي رامي رضوان لمسة دعم لزوجته الفنانة دنيا سمير غانم، بعد بكائها بالأمس في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح أثناء تكريم اسم والديها، وقام بإعادة مشاركة مقطع الفيديو الخاص بكلمة دنيا مع تعليق رومانسي.

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رامي نشر أول مقطع فيديو كامل لكلمة زوجته دنيا سمير غانم أثناء تلقيها تكريم اسم والديها سمير غانم ودلال عبد العزيز، ويظهرها وهي غير قادرة على الكلام بسبب الدموع، ووضع رامي تعليقا 4 قلوب حمراء.

دنيا ظهرت في الفيديو بملابس الحداد السوداء وغير قادرة على السيطرة على دموعها، وفقدت الكثير من وزنها، وحاولت دنيا التماسك والابتسام في وجوه الجميع إلا أنها وبمجرد صعودها المسرح ومواجهة حضور الحفل ومع إعلان مقدمته الفنانة سهر الصايغ عن اسم الراحلة دلال عبدالعزيز وتكريمها بدأت دنيا في البكاء مع توالى تصفيق الحضور ما دفع وزيرة الثقافة المصرية لتربت على كتفها لدعمها.

وانتظرت دنيا على المسرح لحظات لحين الإعلان عن تكريم اسم والدها النجم الراحل سمير غانم لتنهار دنيا في البكاء خاصة مع بث مقاطع سريعة لمشاهد يظهر خلالها الراحل سمير غانم في مسرحيات له منها "المتزوجون" و"اخويا هايص وأنا لايص".. وكلما توالى تصفيق الحضور زاد بكاء دنيا سمير غانم.

وفي كلمتها على المسرح عقب تسلم تكريم والديها من الفنانة إلهام شاهين قالت دنيا سمير غانم: بشكركم على التكريم..وبشكركم لدعمكم وحبكم اللي مصبرنا على اللي احنا فيه.ولم تستطع دنيا استكمال كلماتها لتتجه للوقوف

إلى جوار المكرمين وتتلقى الدعم من الفنان سامي مغاوري الذي تم تكريمه وكان حريصا على تهدئتها خاصة أنه كان من أصدقاء والدها وشاركهما بطولة مسلسلها "لهفة".ٍ

ظهرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، لأول مرة منذ وفاة والديها في حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري.

ووصلت دنيا سمير غانم، إلى مكان الحفل، من الباب الخلفي للمسرح الكبير، إذ ابتعدت عن كاميرات مراسلي القنوات الفضائية، ولم تمر على الـ"ريد كاربت".

وجاء حضور دنيا سمير غانم، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، بشأن استلام تكريم اسمي والديها الراحلين سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث ظهرت الفنانة المصرية وهي تبكي في الصور أثناء تكريم والديها.

يذكر أن إدارة المهرجان القومي للمسرح، تكرم 10 مبدعين في مجالات التأليف والتمثيل والإخراج المسرحي، يأتي على رأس القائمة اسم: "الفنانة دلال عبد العزيز والفنان سمير غانم، الذين رحلا عن عالمنا مؤخرا، فضلا عن اسم الراحل عبد الله غيث، بالإضافة إلى الفنانين أشرف عبدالغفور، فاروق فلوكس، إلهام شاهين، سامي مغاوري، والكاتب بهيج إسماعيل والمخرج إميل جرجس، والناقدة آمال بكير".

المصدر: الوطن

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