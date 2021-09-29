شاهد .. زوج ميريام فارس في ورطة بعد إطلالتها بدون ملابس في منزلها..اتفرج

انت الان تتابع خبر زوج ميريام فارس في ورطة بعد إطلالتها بدون ملابس في منزلها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 08:30 صباحاً | (ميس محمد)

أثارت الفنانة اللبنانية مريام فارس جدلا واسعا يعد مقطع الفيديو الذي ظهرت فيه بإطلالة صادمة اثناء استمتاعها بأجواء الصيف.

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حيث ظهرت الفنانة ميريام فارس عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام في مقطع فيديو وهي تتمايل رقصا على انغام اغنيتها لصيف 2021 " حالة حلوة " مرتدية ملابس السباحة " البكيني " باللون الاخضر الجذاب.

وبدت مريام فارس بإطلالة مثيرة جدا في منزلها امام بركة السباحة الخاصة بها بعفويتها وملامحها البريئة ، لكن الانتقادات التي طالتها لم تتفادها وهادمتها بسبب ظهورها بملابس عارية حسب ما قاله البعض.

وتفاعل الكثير من متابيعيها وجمهورها عبر خاصية التعليات والاعجابات على الفيديو الاخير الذي ظهرت فيه بإطلالة جريئة في منزلها الخاص.

من جهة أخرى ، أطلقت مريام فارس مؤخرا فيلمها الوثائقي بعنوان " غدارة يا دنيا " والذي عرض على منصة نتفليكس وتضمن تجسيد معاناة ما تعرضت اليه في فترة حملها وفقدانها طفلها اثناء فايروس كورونا.

كما انها تألقت برفقة الفنان المصري آسر ياسين بديو غنائي مشترك بعنوان " حاجة حلوة " والذي ظهرا فيه بإعلان لشركة اتصالات مصرية خلال شهر رمضان لعام 2021.

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