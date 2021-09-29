شاهد .. يسرا تفاجئ جمهورها بإطلالة تصغرها 20 عام..اتفرج

انت الان تتابع خبر يسرا تفاجئ جمهورها بإطلالة تصغرها 20 عام..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 09:30 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة المصرية يسرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو جديد لها بإطلالة جذابة جدا.

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وظهرت الفنانة يسرا في مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها الشخصي عبر الانستجرام خلال جلسة تصوير ، مرتدية فستان باللون الاسود المرصع بألوان الزهر والأحمر وتسريحة شعر قصيرة أظهرها بإطلالة جذابة جدا.

وبدت الفنانة يسرا بجمال لا متناهي وإطلالة شبابية أظهرتها بملامح تصغرها ب20 عام.

من جهة أخرى ، فاجأت الفنانة يسرا مؤخرا الفنانة ياسمين عبدالعزيز بعد وعكتها الصحية الأخيرة بحضورها حفل الفنانة المصرية ريهام حجاج بعد هجومها على الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

كما تصدرت محركات البحث بعد ظهورها بحفل الفنان عمرو دياب بأيام قليلة من وفاة صديقها الفنان المصري الراحل سمير غانم وبعد عدة أشهر من وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

الجدير بالذكر ان الفنانة يسرا تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان السوري باسل خياط ونخبة من الفنانيين بمسلسل " حرب أهلية "

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