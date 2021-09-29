شاهد .. هبة نور تفاجئ جمهورها بإطلالة دون حمالة صدرها..اتفرج

انت الان تتابع خبر هبة نور تفاجئ جمهورها بإطلالة دون حمالة صدرها..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 10:00 صباحاً | (ميس محمد)

نشرت الفنانة السورية هبة نور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورة جديدة من آخر جلسة تصوير قامت بها بإطلالة جذابة جدا

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وظهرت الفنانة هنب نور في الصور الأخيرة بإطلالة جذابة جدا مرتدية فستان باللون الأصفر بدون حمالة صدر وتسريحة شعر قصيرة باللون الخمري الافت.

وتفاعل الكثير من متابيعيها على صورتها الأخيرة عبر خاصية التعليقات والاعجابات ، مشيدين على جمالها وأناقتها.

من جهة أخرى ، تصدرت هبة نور مؤخرا محركات البحث بعد إطلالة عيد ميلادها الأخير ، حيث ظهرت في حفل عيد ميلادها بإطلالة صادمة للجمهور برفقة أصدقائها مرتدية تي شيرت مكشزفة البطن والصدر.

الجدير بالذكر ان الفنانة السورية هبة نور تألقت هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنان اللبناني زياد برجي والفنانة اللبنانية نادين الراسي بمسلسل " زوج تحت الاقامة الجبرية "

يذكر ان الفنانة هبة نور ، ممثلة وعارضة ازياء سورية ، من مواليد عام 1987 بدأت مسيرتها الفنية مطلع عام 2006.

في بدايتها الفنية كانت تشارك كفتاة فيديو كليب وإعلانات واستمرت بذلك حتى جاءتها الفرصة مع المخرج نجدت إسماعيل أنزور

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