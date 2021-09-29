شاهد .. سيرين عبدالنور بدون ملابس داخل بركة السباحة..اتفرج

انت الان تتابع خبر سيرين عبدالنور بدون ملابس داخل بركة السباحة..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 11:00 صباحاً | (ميس محمد)

فاجأت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة صادمة للجمهور.

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في التفاصيل ، نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام صورا جديدة لها برفقة عائلتها خلال اجازتها الصيفية.

وظهرت سيرين عبدالنور في صورها داخل بركة السباحة بلقطات عفوية مليئة بالحب برفقة زوجها وابنائها.

وبدت سيرين عبدالنور في الصور بإطلالة جذابة جدا مرتدية ملابس السباحة " المايوه " خلال تواجدهم في دبي لقضاء اجازة صيفية وكتبت قائلة " ان نهار كتير حلو، تاليا وكريستيانو كتير انبسطو شكراً لكل الاشخاص يللي خلو هالنهار يكون مميز "

من جهة أخرى ، تألقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مؤخرا بعملها الدرامي الجديد برفقة الفنان اللبناني عادل كرم بمسلسل " دور العمر " على منصى اتفرج ب15 حلقة.

عملها الدرامي الجديد تضمن شخصية جديدة لها لأول مرة ، ولعبت دورا جديدا من نوعه بشخصية غير متزنة تسعى للانتقام بسبب الاضطرابات النفسية التي تعرضت لها.

ويمتنع عن نشر الصور أحتراماًَ وتقديراً لمتابعيه الأفاضل

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