شاهد .. نجمة برنامج ذا فويس نداء شرارة ترد بالثقيل بعد أخبار خلع الحجاب..اتفرج

انت الان تتابع خبر نجمة برنامج ذا فويس نداء شرارة ترد بالثقيل بعد أخبار خلع الحجاب..اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 11:30 صباحاً | (ميس محمد)

مؤخرا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر الفنانة الأردنية نداء شرارة بخلعها الحجاب بشكل صادم ومفاجئ.

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وتفاجأ جمهورها في الوطن العربي بعد شائعة خلع الفنانة نداء شرارة الحجاب الذي تصدر محركات البحث قبل عدة ايام.

الأمر الذي استدعى الفنانة نداء شرارة للظهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونفي تلك الشائعة بعد تصدرها " ترند الأردن "

ونشرت الفنانة نداء عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام وبإستخدام خاصية القصص المصورة " الستوري " "يا الله ما أثقل دمكم يعني أنا ليش أصحى على تليفونات عشان أطلع أنفي هذا الخبر بسبب أشخاص قرروا يطلعوا الموقع تبعهم تريند ويلموا شوية مشاهدات "

وأضافت: "ولكم مجننكم هالحجاب، الله يجعلكم تنهبلوا بس إلهي وأنت جاهي يحجب لسانكم الطويلة ونخلص"

الجدير بالذكر ان الفنانة الأردنية نداء شرارة، قدمت حفلا على مسرح المحكى في 24 أغسطس الماضي، ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، وتضمن مختارات من أبرز أعمالها الخاصة منها "سهرانة أنا، حبيتك بالتلاتة"، بجانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.

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