شاهد .. كرم بورسين يخون هاندا أرتشيل مع غيرها في السرير...اتفرج

انت الان تتابع خبر كرم بورسين يخون هاندا أرتشيل مع غيرها في السرير...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 01:00 مساءً | (ميس محمد)

يبدو أنّ فضيحة كبيرة جدًّا تلوح في الأفق، بعد الكشف عن خيانة كرم بورسين للممثلة التركية، زميلته في مسلسل أنت أطرق بابي، هاندا أرتشيل، مع فنانة أخرى.

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في التّفاصيل، انتشرت صورة للنجم التركي كرم بورسين وهو في السرير، الى جانب إمرأة دون الكشف عن وجهها، بدت مستلقية شبه عارية معه، اذ اظهرت الصورة وكأنهما قد مارسا الجنس، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين المتابعين، خصوصا وأنه على علاقة حب بالنجمة التركية هاندا أرتشيل.

الا ان هذه الصورة تعود لأحد أعماله التمثيلية بعنوان “أولئك الذين لا يعيشون”

من جهةٍ أخرى، كانت قد انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الإجتماعي للثنائي العشاق كرم بورسين وهاندا أرتشيل ظهرت فيها الأخيرة بالحجاب الأمر الذي طرح تساؤلات كثيرة.

صورة أرتشيل بالحجاب كان إلى جانبها كرم بثياب رجل الدين يضع على رأسه ما يشبه القبعة ويجمل في ديه مسبحة وتفاجأ الجمهور بهذا الأمر.

الجدير بالذكر ان النجمة التركية هاندا ارتشيل ، ي ممثلة وعارضة أزياء تركية. اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام.

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