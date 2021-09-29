شكرا لقرائتكم خبر عن معتصم النهار يتغزل في حورية فرغلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تغزل الفنان السوري معتصم النهار بالفنانة المصرية حورية فرغلي، أثناء حضورهما حفل توزيع جوائز الموريكس دور في لبنان.

حيث تغزل معتصم النهار بها بعد خضوعها لعدد من الجراحات لتعديل شكل أنفها بعد إصابتها فيها.

وعلقت حورية فرغلي على مغازلة معتصم النهار بشكل طريف وناشدته بضرورة الحديث معها ومعاكستها.

وفي الفيديو ظهر معتصم النهار وهو يتغزل في إطلالة حورية فرغلي وشكلها بعد عملية ترميم الأنف الذي خضعت له مؤخراً في أمريكا، ولم تصدق حورية فرغلي أن معتصم النهار يتغزل في ملامحها مبدياً إعجابه بشكل أنفها.

و قالت حورية فرغلي “: والنبي كلمني والنبي عاكسني”، ليمزح معها قائلاً :”يلا يا حورية”.

يذكر أن حورية فرغلي اضطرت لتأجيل عمليتها الخامسة والأخيرة لترميم الأنف بعد أن كان من المفترض أن أن تجريها في شهر أغسطس الماضي .