شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد ينشر صور له لاول مرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الفنان المصري توفيق عبدالحميد صور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” من داخل منزله وهو يستلقي على ظهره ويداعب كلبيه.

حيث ان هذه المرة الأولى التي ينشر فيها الفنان القدير صوراً من داخل منزله، ومن المرات القليلة التي يستخدم فيها صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف توفيق عبد الحميد أنه يهدف من نشر هذه الصور إلى عدة أسباب أولها اعتزازه بكلبيه اللذان يعيشان معه وتربطه بهما علاقة قوية ويحبهما حباً كبيراً.

و نشر هذه الصور مؤكداً أن هذه هي صفحته الحقيقية على موقع التواصل الاجتماعي بعد تعدد الصفحات المزورة التي تستغل اسمه وتنشر عنه أخباراً وشائعات ليس لها أى أساس من الصحة ومنها أنه أراد تحويل سيارته لتاكسي لأنه لم يعد مطلوباً في الأعمال الفنية.

وأكد عبدالحميد أنه أراد بنشر هذه الصور أن تكون نوع من التوثيق لصفحته كاشفاً:” بعد كدة ممكن أنشر تكذيب للمعلومات المغلوطة المتداولة عنى ومنها معلومة العمل على تاكسى التى مللت من نفيها”.

و أوضح عن سر ابتعاده عن التمثيل لأنه يعاني من مشكلة الانزلاق الغضروفي الذي أثر على ظهره وساقه، وينتظر حتى يتعافى بشكل كامل أولا وبعدها يعود، لأن مهنة التمثيل مرهقة وتحتاج أن يكون في كامل صحته.