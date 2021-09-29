شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تعلن ارتدائها الحجاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها مرتدية الحجاب بشكل كامل ولم تكتفِ حلا بنشر هذه الصورة، بل غيرت صورتها الرسمية على حسابها أيضاً واضعة إياها كصورة له.

جاء ذلك رداً على تصريحات والدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة بصورة غير مباشرة بنشرها صورتها بالحجاب، وقالت :”مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي الحمد لله، أشعر بالنعيم”.

وفي وقت سابق أعلن والد حلا شيحة أن ابنته ليست محجبة كما هاجم عودتها للاعتزال والحجاب .