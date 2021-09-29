شاهد .. ظهور مفاجئ لـ اولاد ابو هشيمه وزوجته الأولى وام اولاده والجمهور أحلى من هيفاء وياسمين صبري... اتفرج

انت الان تتابع خبر ظهور مفاجئ لـ اولاد ابو هشيمه وزوجته الأولى وام اولاده والجمهور أحلى من هيفاء وياسمين صبري... اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - منذ زواج رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​ من الفنانة المصرية ​ياسمين صبري​، أصبحت حياته الشخصية محط إهتمام الجمهور حول العالم، الذين حاولوا إكتشاف خبايا حياته ومن بينها كان زواجه الأول من سيدة تدعى عبير عندما كان بعمر الـ22 عاماً وكانا زميلين في الجامعة.

ولهذا تداول المتابعون صوراً لعبير، إضافة لإبنيها من أبو هشيمة وهما عمر 20 عامًا، ويوسف 17 عامًا.وتفاعل المتابعون مع هذه الصور بشكل كبير، إذ أعرب البعض منهم عن صدمتهم لوجود إبني لأبو هشيمة من زوجته الأولى، إذ كانوا يعتقدون أن الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ هي زوجته الأولى وليس له أبناء.22941007

بينما قارن البعض الآخر بين زوجات أبو هشيمة الثلاثة، ليلاحظوا أنهن يمتلكن الشعر الأسود والبشرة ما بين الحنطية والسمراء، معلقين أن ستايل زوجاته متشابه بعض الشيء، حيث بدت ملامح زوجته الأولى قريبة من ملامح هيفاء وهبي وياسمين صبري.

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