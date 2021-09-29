شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يهاجم محمد رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا الفنان المصري محمد رمضان، وقال:” هو بيأدي كويس، ومش بالصوت هو مؤدي”.

كما يرى أنه أكثر كفاءة في الغناء، ويحقق نسبة مشاهدات أعلى من رمضان موضحًا: “متكلمنيش عن واحد عنده في قناته 15 مليونا، استخدم الفانز بتاعه بتاع التمثيل للغناء، تعالى نديله قناة من الصفر ينزل عليها أغنية، وأنا قناة من الصفر أنزل عليها أغنية، هنا نحكم”.

واضاف بيكا: “أهم مطرب مهرجانات في مصر هو حمو بيكا، وأنه صانع البهجة والابتسامة على وجوه الناس”، مضيفًا أن أهم مطرب مهرجانات بعده في رأيه الشخصي هو نور التوت.

و ادعى قائلاً : “محمد رمضان يصرف على أغنياته ويدفع للإعلان عنها حتى تكون تريند على يوتيوب”، مشيرا إلى أن نصف المشاهدات الموجودة على قناته مزيفة.

يذكر أن آخر حفلات الفنان محمد رمضان الغنائية كانت في الساحل الشمالي، بعدما رفع لافتة أقوى حفل في مصر، ليتحقق الشعار بالفعل على أرض الواقع، ويقدم حفل كامل العدد.

وحرص على حضور الحفل عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية وبعض الجنسيات الأوربية.