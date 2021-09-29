شاهد .. بعد الزفاف الأسطوري.. الوليد مقداد يعتدي بالضرب على شقيقه ومرافقه

انت الان تتابع خبر بعد الزفاف الأسطوري.. الوليد مقداد يعتدي بالضرب على شقيقه ومرافقه والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشر نجم طيور الجنة اليوتيوبر ​الوليد مقداد​ مشهداً تمثيلياً عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، جمعه بشقيقه ​معتصم المقداد​ كان قد إقتطعه من فيلمه القصير الذي صوره مؤخراً.

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ويظهر في الفيلم "أطرش بالدبة"، والذي لا تتجاوز مدته الـ 15 دقيقة، مشهد تمثيلي، يلعب فيه الوليد دور الضابط وشقيقه معتصم دور المتهم، الذي يتم إلقاء القبض عليه، لينهال عليه الوليد بالضرب هو ومرافقه.

وقد لاقى الفيديو إعجاب المتابعين، الذين إعتبروا أن هذه المقاطع التمثيلية الفكاهية تليق بكلاهما، طالبين منهما تكرار التجربة بمقطع تمثيلية مشابهة.

الجدير بالذكر، أن الوليد دخل القفص الذهبي في 20 آب الماضي مع خطيبته نور، وجاء زواجه مفاجئاً لضحد الشائعات التي سبق وطالته بخصوص إنفصالهما.

فيلم أطرش بالدبة

تعتبر هذه المشاركة السينمائية الأولى للوليد مقداد من خلال أحد الأفلام القصيرة.

ومن خلال البرومو الخاص بالفيلم، يتضح أنه يحمل الكثير من "الأكشن" وتتخلله الكثير من الأحداث الشيقة، ومن المرجح أنه تم تصويره في الكويت، وذلك بحسب لوحات السيارات التي برزت في الفيلم.

وتدور قصة الفيلم، حول عملية خطف تحدث، وللإفراج عن الوليد، تقوم العصابة بوضع شرط تعجيزي، حيث تطلب إحضار أسد خلال 24 ساعة أو إنهاء حياتهم.

الفيلم من إخراج الوليد مقداد، تأليف وسيناريو الوليد مقدادو إبراهيم العتيلي تمثيل الوليد مقداد خالد مرداوي، وديع مصطفى ،توفيق محمد، أحمد خطاب، راشد البريمي، كلاكيت حسين الكحلوت، مدير الإنتاج أحمد غسان مقداد، الصوت فارس عبدالرحمن، عبدالله السالم.65117682