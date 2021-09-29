شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة نصري تنشر صورة في حضن زوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهرت صورة جديدة للفنانة أصالة نصري مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وفيها رومنسيتهما البالغة.

حيث ظهرت أصالة في الصورة وهي تحتضن زوجها، مرتدية بلوزة باللون الأبيض، كما وضعت على شعرها زهورا طبيعية من اللون نفسه، فيما ظهر فائق مرتديًا “تي شيرت” باللون الأبيض ونظارات شمسية.

وانهالت التعليقات على الصورة التي تمنت لأصالة وزوجها حياة سعيدة ودائمة .

وقال بعض المعلقين أن الفنانة السورية تستحق السعادة والفرح بعدما عاشت فترة عصيبة إثر تعرضها للخيانة من زوجها المخرج المصري الفلسطيني الأصل، طارق العريان .

يذكر أن المطربة السورية أصالة أعلنت زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، عبر حسابها الرسمى على «إنستغرام»، وسط مباركات وتهاني كبيرة من زملائها في الوسط الفني سواء في مصر أو الوطن العربي.

