شاهد .. عريس وعروسته يصممان دعوة زفافهما بألفاظ خادشة.. لن تتوقع ماذا كتبا فيها؟

انت الان تتابع خبر عريس وعروسته يصممان دعوة زفافهما بألفاظ خادشة.. لن تتوقع ماذا كتبا فيها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت دعوة زفاف صممها عريس مع عروسته، ضجة واسعة بسبب احتواءها على ألفاظ وتعابير حادة وكلمات لعن وسباب، عرضت العروسين لانتقادات حادة.

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واحدة من بنات عمومة العروس، هي من كشفت عن محتوى دعوة الزفاف المثيرة للجدل، في مشاركة جديدة نشرت على موقع Reddit، حيث تسبب هذه الطريقة إلى اتخاذ بعض من ضيوف الحفل من أقارب العروسين لقرار بعدم حضور حفل الزفاف.

الطريف أن ملحق المعلومات المثير للجدل في بطاقة الدعوة لحفل الزفاف تضمن جزء واحد فقط كتب بطريقة مهذبة وهو الجزء المتعلق بهدايا الزفاف حيث كتب فيه ما يلي: "بالنسبة لهدايا الزفاف إذا ما أردتم منحنا هدية زفاف، فإن الخيار الأفضل بالنسبة لنا أن تقدموها في صورة مساهمة مالية لميزانيتنا أجازة شهر العسل".

غالبية المعلقين على المشاركة انتقدوا العروسين وتحدثوا عن دهشتهم من اللهجة العدائية الوقحة التي تضمنتها بطاقة الدعوة لحفل الزفاف، كما تحدث عدد من المعلقين أيضا عن أنه كان ليرفض حضور حفل الزفاف أيضا مثل قريبة العروس إذا ما تلقى دعوة زفاف تتضمن ذلك الكم الهائل من كلمات اللعن والسباب.

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