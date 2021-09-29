شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد تحصل على الإقامة الذهبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة هنا الزاهد حصولها على الإقامة المميزة في دولة الإمارات، وبذلك تنضم لزوجها الفنان أحمد فهمي.

حيث وجهت الممثلة هنا الزاهد الشكر لحكومة أبوظبي لمنحها الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشرت هنا الزاهد صورة لها قالت : “جزيل الشكر لحكومة أبوظبي وقيادتها على منحي الإقامة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل التقدير لجميع المؤسسات الحكومية وفريق العمل القائم على هذا الانجاز المميز. أتمنى للجميع النجاح الدائم والمزيد من التقدم والإبداع. حفظ الله مصر و الإمارات”.

و بذلك تنضم هنا الزاهد إلى قافلة نجوم الفن العربي الذين حصلوا على الإقامة الذهبية ، وكانت آخرهم صابرين ومن ضمن الحاصلين عليها راغب علامة، وهاني شاكر، وقصي خولي، ونجوى كرم، ومحمد رمضان، والمخرج محمد سامي وزوجته، وغيرهم الكثير.

