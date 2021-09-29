شاهد .. اتفرج .. دنيا بطمة تفجر الانترنت من جديد بالمايوه المكشوف

انت الان تتابع خبر اتفرج .. دنيا بطمة تفجر الانترنت من جديد بالمايوه المكشوف والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت دنيا بطمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة لها من داخل بركة سباحة.

وشاركت دنيا جمهورها ومحبيها صورة لها وهي داخل بركة سباحة، وعلقت عليها “المشاعر الجيدة”.96637247

وقامت دنيا بمشاركة جمهورها ومحبيها على مواقع السوشل ميديا مجموعة صور جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة للغاية.

وظهرت دنيا بطمة في الصور التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور و الفيديوهات انستغرام بجانب بركة سباحة، مرتدية قميص طويل باللون الزهري ولم ترتدي أسفله شيء. واكملت اللوك بحقيبة وحذاء باللون البيج.

وعلقت دنيا بطمة على الصورة قائلة: “الوحدة ….خير من جليس السوء من الافضل ان تدير ظهرك…لمن لا يستحق وجودك في حياته”.

96637247