شاهد .. عريس يصاب بشلل نصفي في ليلة دخلته.. احذروا هذه العادة!

انت الان تتابع خبر عريس يصاب بشلل نصفي في ليلة دخلته.. احذروا هذه العادة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أصيب عريس ليلة زفافه بشلل نصفي بسبب قيام أصدقائه برفعه في الهواء وسقط على الأرض ، وقام الأصدقاء بتحريكه ووضعه على كرسي مما زاد الأمر سوءا وأصيب بكسر في عموده الفقري.

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وانقلبت فرحة عروسين في ليلة زفافهما إلى حزن شديد، وسط حالة من الذهول والدهشة الشديدين من المدعوين والأصدقاء، فقد رصدت كاميرات الفيديو مقطع عندما قام أصدقاء العريس بالاحتفال به، عندما التفوا حوله في حلقة دائرية على أنغام الموسيقى، وما أن أمسكوا به في الحركة التقليدية المعتادة رفعوه في الهواء عدة مرات فرحًا به، لينزلق من بين أيديهم بشكل مفاجئ ليقع على ظهره في كارثة مروعة.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فقد فشل أصدقاء العريس ليفيو فيليمون، صاحب الـ31 عاما، في الإمساك به، وسقط واصطدمت رأسه بالأرض في وسط ذهول وحالة من الرعب من كل المحيطين به ، ورعب زوجته، لتتوقف على الفور أنغام الموسيقي ويجتمع الحضور حول العريس الذي لم ينطق بحرف واحد بسبب الإصابة كما لم يستطع التحرك، ليزداد الأمر سوءًا بسبب شهامة أصدقائه الذين أصروا على تحريكه من مكانه ووضعه على كرسي قبل وصول المسعفين وفق أخبار اليوم.

لينقل بعدها العريس من مكان حفل الزفاف برومانيا الى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، حاولت العروس والعائلتان تخفيف الأمر على الحضور من أجل إنهاء الحفل سريعًا والاطمئنان على زوجها المصاب، دون أن تدري أن الخطأ القاتل الذي ارتكبه أصدقائه بتحريكه من مكانه تسبب في إصابته بكسر في العمود الفقري.

وأشارت التقارير الطبية، إلى أن ما قام به الأصدقاء في حفل الزفاف، تسبب في إصابة العريس بشلل نصفي في قدميه بحسب لوسيا دانيا، الطبيبة المعالجة له، إذ يستطيع تحريك يديه: دخل المستشفى في قسم جراحة المخ والأعصاب مصابًا بكسر في العمود الفقري، وسيخضع لمزيد من الفحوصات، وتحسنه بطئ للغاية.

ويفكر العريس فليمون في مقاضاة أصدقائه بالتسبب في إصابته، إلا أنه لم يقر بعد: لقد اتصلت بمحام، لكنني ما زلت أفكر فيما سأفعله.38045905