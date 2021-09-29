شاهد .. نادين نجيم تستعرض مؤخرتها ومفاتنها بالضيق المثير .. اتفرج

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 10:30 مساءً | (ندى)

في أحدث ظهور لها، شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها اليوم الخميس، صور جديدة لها عبر موقع “انستغرام”، وظهرت بإطلالة جانبية تستعرض مؤخرتها ومفاتنها بالضيق المثير وهي تجلس، وترتدي فستاناً باللون الأبيض، ضيق ومكشوف من الأمام برزت فخذها منه، وعلقت على الصورة قائلة: ”لا توجد صور من فضلك .. قريبا”.نالت إطلالة النجمة نادين نجيم إعجاب متابعبها، وجمهورها، وتغزلوا بجمالها وسحر حضورها، وعبروا عن حماسهم، بسبب تلميحات نادين حول عمل جديد.

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يذكر ان نادين نجيم، قد أثار الجدل وفي وقت سابق، بسبب ظهورها مع خبير تجميل إسرائيلي، وتلقت الكثير من الانتقادات، واتهمت بالتطبيع، ما جعل ​نادين تخرج ​عن صمتها، ونشرت على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي، توضح أن خبير التجميل كان يتكلم اللغة اليونانية، وأوضحت أنها لا تعلم جنسيته الإسيذكر ان نادين نجيم قد تصدرت الترند بعملها الأخير مسلسل صالون زهرة برفقة الفنان معتصم النهار، حيث حقق المسلسل نجاحا واسعا، وتصدر مواقع التواصل في جميع أنحاء الوطن العربي.رائيلية.

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