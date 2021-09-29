شاهد .. لأول مره..شجون الهاجري تحرج مي العيدان بطريقة ردها عليها!.. فيديو

انت الان تتابع خبر لأول مره..شجون الهاجري تحرج مي العيدان بطريقة ردها عليها!.. فيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 09:00 مساءً | (هبه الوهالي)

قامت النجمة الكويتية شجون الهاجري بالرد على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب رقصها على أغنية “بانو بانو” لـ سعاد حسني في مسلسل “ملاك رحمة” الذي عرض مؤخراً على منصة اتفرج.

قالت شجون الهاجري أثناء لقائها مع برنامج “ET بالعربي”، ردا على سؤال “ما يعنيني ابدا اذا الكلام جارح ما يعنيني اما اذا كان الكلام نقد جميل ويستاهل اني اسمعه واتعلم منه على عيني وراسي وبعدين مي العيدان بنت ديرتي ودرست وعندها شهادة بالنقد هي ممكن شايفة انه اللي هي قاعدة تقوله صح”.19120284

وعن دورها في مسلسل “ملاك رحمة” قالت: “هذه من اصعب الشخصيات التي قدمتها ومن اجمل المشاهد اللي انا قدمتها وتعبت عليها ربي لك الحمد”.تفاعل الجمهور مع رد شجون بشكل إيجابي وجاءت التعليقات على النحو التالي: “صراحـه ماكنت.

أحب تمثيل شجون بسسسسسس الحين كثير أحترمتها لانها فعلاً محترمة و مجتهدة وأيضاً أنسانة قوية وكثير لطيفة ربي يوفقها ” . “شجون فنانة مبدعة ..باين انها متصالحة مع نفسها ومهذبة ومحترمة ..من سوريا كل الحب والاحترام

شنت مي العيدان هجوما لاذعا على شجون الهاجري وتعمدت التحدث عنها بصيغة المذكر قائلة “شجون دايما عندها إنها هتكسر الدنيا، لكن فيه مبالغة وايد، ومنها سالفة الرقصة، والناس دخلت تقولي وين وصلنا بهذا الرقص، فكنت عايزة أقولكم اعتبروها أخوكم الصغير يعني!، واللي قال لما حطيت فرق الثرا عن الثريا وزعلوا، فدي وجهة نظر، والرقصة اللي رقصتها إيه اللي دخلها ببانو بانو.. سعاد حسني لما رقصت على الأغنية ما كانت ترقص، كانت تسوي حركات وعايزة تبين إنها مجروحة.. مكانتش بترقص.. هي كانت تقصد جربت ابن بلدها واتخدعت فيه”.19120284