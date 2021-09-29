شاهد .. اتفرج..هل تعود حنان ترك للفن من خلال نجلها.. وماذا فعلت؟

انت الان تتابع خبر اتفرج..هل تعود حنان ترك للفن من خلال نجلها.. وماذا فعلت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

حرصت الفنانة حنان ترك على دعم نجلها الأكبر يوسف في تجربته الفنية الجديدة وطرح حدث أعماله في أغاني الراب.

ونشرت حنان ترك عبر خاصية القصص القصيرة المصورة "ستوريز" بحسابها بموقع وتطبيق "إنستقرام"، مقطع فيديو لأحدث كليبات نجلها الأكبر، والذي تم طرحه قبل فترة، لتدعم بذلك موهبة ابنها في غناء الراب، وتفاجئ الجمهور بأحدث ظهور له.حنان ترك بالرغم من أنها لم تعلق على الفيديو الذي نشرته لابنها، بأي تعليق لافت، إلا أنها حرصت على دعمه ومشاركة الجمهور بأحدث أعماله الفنية التي توثق موهبته في غناء الراب.

هل تعود حنان ترك للفن من خلال نجلها



ويعتبر نجل حنان ترك هو همزة الوصل حاليا بينها وبين الوسط الفني بشكل عام بعد اعتزالها منذ سنوات طويلة، وبالرغم من عودتها للأضواء من خلال تفاعلها مع الجمهور وزملائها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن صلتها الواقعية بالفن باتت مقتصرة على علاقة ابنها بهذا المجال.76672650



فهل يمكن أن يؤثر يوسف على والدته وتعود من جديد للفن؟

موهبة يوسف نجل حنان ترك الغنائية

جدير بالذكر أن يوسف خطاب نجل الفنانة المعتزلة حنان ترك، يبدو أنه قد طرح أول أغانيه الخاصة به والتي جاءت بعنوان queen في شهر أبريل الماضي، إذ احتفل وقتها بطرحها وتحقيقها أول ألف مشاهدة.وظهر يوسف خطاب وقتها في كليب الأغنية وهو يقف أمام سيارة بيضاء ويقوم بالغناء باللغة الإنجليزية بطريقة الراب، ونالت تجربته تلك إعجاب عدد من أصدقائه ومتابعيه الذين هنأوه وتمنوا له نجاحات متتالية في تجاربه المقبلة.

معلومات عن نجل حنان ترك الأكبر

ومن المعروف أن يوسف هو نجل حنان ترك من طليقها السابق خالد خطاب، ولديه أخ شقيق يدعى آدم، وثلاثة أخوة غير أشقاء هم محمد يحيى ومريم ومنى محمود مالك، ويبلغ يوسف من العمر 24 عامًا، ويقيم بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل "رابر" بشركة تقوم بإنتاج أغاني الراب تدعى "Solo 4 Life Records".وكانت حنان ترك قد كشفت في أحد الفعاليات أن ابنها الأكبر هويات يحب الغناء وكتابة كلمات أغاني الراب، كما أنه يحترف الغناء باللغة الإنجليزية وأنها لا تمانع من احترافه هذا المجال خاصة وهي تمنح الحرية لكل أبنائها لاختيار مسار حياتهم.

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