شاهد .. هبة نور..تثير الجمهور بإطلالة جريئة بـ "الأصفر" .. وتعلق!

انت الان تتابع خبر هبة نور..تثير الجمهور بإطلالة جريئة بـ "الأصفر" .. وتعلق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 12:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت الفنانة السورية ​هبة نور​ صور جريئة لها، اليوم الأربعاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”.

وصدمت الفنان السورية نور جمهورها ومتابعيها من الصور الجريئة التي نشرتها عبر حسابها الخاص.38249257

وظهرت الفنانة هبة مرتدية فستان أصفر ديق جدًا، ويكشف منطقة الصدر.

واعتمدت السورية نور في إطلالتها ماكياج خفيف.

وعلقت هبة على الصورة قائلة :” عليك أن تتلذذ بنعمة الاكتفاء بذاتك فهي لا تخذلك أبدًا”.

كما ونشرت الفنانة السورية هبة في وقت سابق، صور لها وهي ترتدي نفس الفستان.

مشوار الفنانة السورية نور

في بدايتها الفنية كانت تشارك كفتاة فيديو كليب وإعلانات واستمرت بذلك حتى جاءتها الفرصة مع المخرج نجدت إسماعيل أنزور.

والذي طلب منها المشاركة في مسلسلي المحروس ومسلسل سقف العالم ومن ثم السهرة التلفزيونية دموع مرام وجميعهم إنتاج العام 2006.وفي عام 2007 شاركت بأول تجاربها السينمائية في مصر من خلال فيلم عندليب الدقي مع الفنان الكوميدي محمد هنيدي.

كما وتوالت أعمالها في التلفزيون والسينما وقدمت العديد من الأدوار إن كانت ثانوية أو رئيسية في التلفزيون.

ولها مشاركت عدة خارج بلدها سوريا في عام 2015 غابت الفنانة عن موسم الدراما.

معتذرة عن أغلب الأعمال التي كانت تعرض عليها دون تبرير السبب، إشاعات كثيرة تداولت عن وضعها.

وكانت أكثر الإشاعات المتداولة بأنها اعتزلت رسمياً، وإعلنت زواجها من أحد المنتجين المعروفين بعالم الإنتاج التلفزيوني.

واستقرارها بشكل نهائي في دبي لكنها لم توضح حقيقة الأمر، ومن ثم أعلنت طلاقها بعد ثلاث سنوات من الارتباط.38249257