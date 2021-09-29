شاهد .. هذه مواصفات فتى احلامي ..أ روى جودة تنوي الزواج وهذه المواصفات!

انت الان تتابع خبر هذه مواصفات فتى احلامي ..أ روى جودة تنوي الزواج وهذه المواصفات! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 11:30 مساءً | (هبه الوهالي)

تصدّرت النجمة وعارضة الأزياء المصرية، أروى جودة، اليوم الأربعاء الترند، بعد حديثها عن خطيبها السابق، الفنان التركي أورغان دينيز.

جاء ذلك بعدما كشفت أروى جودة، أثناء ظهورها مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي على فضائية “أون إي” المصرية، حول سبب الانفصال عن خطيبها عن دينيز.48994066

وقالت أروى جودة: “حبيته لأنه كان دمه خفيف وكل واحد فينا كان بيبذل مجهود علشان يفهم التاني وده كان بيخليني أضحك وكان بينا مواقف مضحكة لأن لغتنا مختلفة”.

وأضافت: “خطيبي التركي حصل على كورسات إنجليزي علشان نعرف نتكلم ونتواصل مع بعض اكتر”.





وأشارت جودة إلى أنها انفصلت عن خطيبها دينيز لأن عمله في تركيا، متابعة: “وأنا كنت لسه ببدأ طريقي في مصر ومكنتش قادرة أسيب مصر. وماما وبابا مضغطوش عليا في الارتباط أو الانفصال”.

وتحدثت أروى جودة عن مواصفات فتى أحلامها، قائلة إنها تفضل الارتباط برجل “يفمهني وبفهمه ويكون في كيمياء بينا. ويبقى خفيف الروح وزوق معايا ومع غيري ويبقا حد واثق جدآ من نفسه”.

وأكدت: “أنا مش الست اللي مثلا أحب أكون متحكمة، بس محبش حد يتحكم فيا، أحب اللي أحنا نبقى مكملين بعض وبناخد رأي بعض، ويساعدني وساعده.48994066