شاهد .. هكذا بدت ..نادين نسيب نجيم بإطلالة مع والدتها.. والجمهور يعلق!

انت الان تتابع خبر هكذا بدت ..نادين نسيب نجيم بإطلالة مع والدتها.. والجمهور يعلق! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 08:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” صورة تجمعها بوالدتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة اللبنانية ​نجيم ​تجمعها بوالدتها التونسية ​سميرة نجيم​.

وذلك من حفل عيد ميلاد ابنها جيوفاني منذ حوالي الأسبوعين.وأرفق المتابعين مناشيرهم بتعليقات أعربوا فيها عن إعجابهم بجمال الوالدة والشبه الكبير بينها وبين نادين.

وفي وقت سابق، نشرت النجمة اللبنانية نجيم، صور جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” في أحدث ظهور لها.

وظهرت النجمة اللبنانية نجيم، وهي ترتدي فستاناً أبيض اللون ضيقاً وأنيق، وجريء في نفس الوقت لتظهر مفاتنها أمام الجمهور.

وعلقت الفنانة نادين، على الصورة قائلة :”لا توجد صور من فضلك .. قريبا”

كما وأثارت إطلالة النجمة نادين إعجاب جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال الممثلة نجيم

ويعرض حالياً مسلسل “​صالون زهرة​” لنادين وشاركت فيه إصابتها وما حصل معها بإنفجار 4 آب العام الماضي.

وذلك بمشهد من المسلسل حيث يظهر الممثل السوري ​معتصم النهار​ بدور “أنس” بعشاء رومانسي مع “زهرة”.

والتي تجسد شخصيتها نادين، فسأل أنس نادين عن سر إصابة جبينها وتحت عينها اليمنى، فأجابت بشكل مباشر انفجار مرفأ بيروت.

وشرحت له سر الإصابة التي تركت أثرها على وجهها.

الجدير ذكره أن العمل مؤلف من 15 حلقة ومن إنتاج شركة “​صباح إخوان​”، ومن بطولة الممثلين نادين نجيم.





وكذلك معتصم النهار، ​طوني عيسى​، ​كارول عبود​، نقولا دانيال، ​فادي أبي سمرا​، زينة مكي.كما ويشارك نهلا داوود، مجدي مشموشي، نوال كامل، جنيد زين الدين، أنجو ريحان، حسين مقدم، رشا بلال ولين غرّة.

نادين نسيب

ونادين نسيب مواليد(7 فبراير 1984 -)، ممثلة وعارضة أزياء لبنانية.

وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها.

ودخلت مجال التمثيل عندما رشحها الكاتب شكري أنيس فاخوري في عام 2009 للمشاركة في مسلسل “خطوة حب”.

ليكون تجربتها التمثيلية الأولى حيث حصلت على جائزة «الموريكس دور» لعام 2010.

كما شاركت نادين بعدها في عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية بشكل سنوي، وظهرت في عدد من الأفلام اللبنانية.

وتزوجت من لاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران / يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور.

ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.

وتزوجت من لاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 حزيران / يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور.

ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» بعام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت عن انفصالهما بشكل ودي.27408050