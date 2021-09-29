شاهد .. لاول مره..هيدي كرم تتعلم الرقص في أحدث ظهور لها.. اتفرج

انت الان تتابع خبر لاول مره..هيدي كرم تتعلم الرقص في أحدث ظهور لها.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 07:30 مساءً | (هبه الوهالي)

قامت النجمة هيدي كرم بمشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام مقطع فيديو جديد لها.

ظهرت هيدي في الفيديو وهي تتعلم الرقص وعلقت قائلة: “الرقص يجعلني أشعر بالحياة أكثر، هو شغفي الذي طالما أحببت أن أجعله أولوية وأخيرا فعلت ذلك، الرقص يساعدني لأكون أكثر سعادة وأستمتع أكثر بالحياة بطريقة مختلفة جدا”.12810041

شاركت هيدي كرم في الموسم الرمضاني المنقضي في مسلسل “فارس بلا جواز” بطولة مصطفى قمر، شيري عادل، ندى موسى، ديما بياع، فاطمة عادل، محمد ثروت، طارق عبد العزيز، سليمان عيد، طارق الإبياري، محمد طعيمة، مصطفى حمزة، محمد يوسف، راندا عبد السلام، سامي مغاوري.

https://www.instagram.com/p/CUXv72KoEJE/?utm_medium=copy_link

هيدي كرم

ولدت في شبرا وعاشت فيها 7 سنوات، تخرجت من كلية التجارة «قسم لغة فرنسية» في جامعة عين شمس بمصر، بدأت رحلتها الفنية بالعمل كموديل في الإعلانات التليفزيونية واستمرت في تقديمها لمدة سنتين ثم عملت اعلامية لفترة وجيزة في راديو وتلفزيون العرب وقناة mbc1، وتخرجت خلال ذلك من كلية التجارة جامعة عين شمس، ثم دخلت مجال التمثيل من خلال مسلسل مارينا مارينا ولم يتم عرضه، وشاركت بعدها في العديد من الأعمال الفنية.12810041