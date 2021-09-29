شاهد .. مفاجأة كبيره .. هل زوجة الوليد مقداد حامل بطفلهما الأول؟ (صورة)

انت الان تتابع خبر مفاجأة كبيره .. هل زوجة الوليد مقداد حامل بطفلهما الأول؟ (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/29 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

نشرت نور غسان مقداد صورة لها مع زوجها نجم طيور الجنة ​الوليد مقداد​ على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي من رحلة بودروم التي قاما بها بعد زواجهما ضمن شهر العسل.



وكان اللافت تعليق شقيق الوليد على الصور اذ كتب: "منورين أبو خالد وأم خالد " مما أثار الجدل حول حمل نور بطفلهما الأول .15249788

الا ان البعض الاخر اعتبر ان هذا لقب اطلق على الثنائي لانهما متزوجين ولانه من المرجح في حال أنجبا ابناً ان يسمياه خالد على اسم والد الوليد.

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