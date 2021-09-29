شاهد .. إيمي سمير غانم.. لماذا طلبت الطلاق من حسن الرداد ليلة زفافهما والمفاجأة في اسمها الحقيقي!

انت الان تتابع خبر إيمي سمير غانم.. لماذا طلبت الطلاق من حسن الرداد ليلة زفافهما والمفاجأة في اسمها الحقيقي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ايمي سميرغانم

2021/09/30 الساعة 12:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

39515894�يمي سمير غانم من مواليد 31 مارس 1987 هي ممثلة كوميدية مصرية، والدها هو الفنان سمير غانم، والدتها الفنانة دلال عبد العزيز.

لديها أخت واحدة فقط وهي الفنانة دنيا سمير غانم، وقد لفتت الأنظار إليها منذ بداية ظهورها على خشبة المسرح، برفقة والدها الفنان المصري سمير غانم.وما ساعد إيمي على الدخول إلى عالم الفن، هو نشأتها داخل بيت فني فقد شاركت كبار النجوم بمصر وبالوطن العربي بأدوار مميزة.

أشهر نجمات الوسط الفني استطاعت إيمي في وقت قصير أن تصبح من أشهر نجمات الوسط الفني بعد تميزها بخفّة ظلّها وتلقائيتها وعفويتها في أعمالها وأيضًا في حياتها.

وشخصيتها غير شخصية شقيقتها الكبرى دنيا و اسم إيمي الحقيقي هو “أمل” وهي خريجة كلية إدارة الأعمال من المودرن أكاديمي ولكنها غيّرت المجال.

واتجهت إيمي إلى الفن بعدما نما حب التمثيل بداخلها وخاصة مع نشأتها في بيئة فنية، فاتجهت إلى العمل مع والدها بدايةً من خلال المسرح.

مواقف طريفة مع زوجها وفي 4 نوفمبر عام 2016، تزوّجت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم مع صديقها بالوسط الفني والذي شاركته عدد من الأعمال الفنية الناجحة الفنان المصري حسن الرداد.

كشف الفنان حسن الرداد، في لقاء تليفزيوني، عن المواقف الطريفة بينه وبين زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، في أول يوم زفاف لهما.

وقال الفنان المصري حسن الرداد، إن زوجته الفنانة إيمي قد طلبت منه الطلاق في أول يوم زفاف لهما وذلك لشعورها بعدم الأمان.طلب الطلاق وحكى الرداد: “بعد انتهاء الزفاف وأثناء استقلالنا الطائرة مزحت مع إيمي، فانفعلت وطلبت إيمي مني الطلاق لأنها لا تحب المزاح خارج المنزل”.

وشاركت إيمي عدد كبير من أشهر نجوم الفن بمصر وبالوطن العربي، واستطاعت رغم صغر سنها أن تحـ.فر اسمها في تاريخ الفن.

ومن أبرز الأفلام التي شاركت فيها إيمي وتوّجت بالنجاح الباهر كان فيلم “عسل أسود”، “سمير وشهير وبهير”، “بلبل حيران”، “سيما على بابا”، “إكس لارج”، “18 يوم”، “عش الزوجية”.

أشهر أعمالها ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها إيمي منذ دخولها لعالم التمثيل، مسلسل “رست هاوس” عام 2008، و”الهاي سكول” 2008، “خاص جدًا” 2009، “بوجي وطمطم” 2009.

وأبدعت إيمي سمير غانم في أدوار البطولة خاصة بمسلسل “هبة رجل الغراب” 2014، “فيفا أطاطا” 2014، “إمبراطورية مين” 2014.

وظهرت إيمي في مسلسل “لهفة” و”حق ميت”، و”نيللي وشريهان”، “في الـ لا لا لاند”، “عزمي وأشجان”، و”سوبر ميرو”.39515894