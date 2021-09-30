شاهد .. في ذكرى رحيلها.. كوثر العسال من معلمة في مدرسة الراهبات إلى زوجة الأب الشريرة

انت الان تتابع خبر في ذكرى رحيلها.. كوثر العسال من معلمة في مدرسة الراهبات إلى زوجة الأب الشريرة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

بدأت حياتها العملية معلمة في مدرسة الراهبات.. وكان من حظها أن زار مدرستها لمتابعة المسرح المدرسي والكشف عن المواهب المخرج الراحل محمد سالم فالتقتطت عينه المعلمة التي تشرف على فرقة التمثيل بالمدرسة كوثر العسال أثناء مشاركتها في العرض المدرسي وعرض عليها السفر إلى القاهرة والعمل معه في التليفزيون.



قامت كوثر العسال ـ رحلت في مثل هذا اليوم 29 سبتمبرعام 2013 ـ بأصعب دور على المشاهدين وهو دور زوجة الأب القاسية في مسلسل "أوراق الورد " مع المطربة وردة الجزائرية في أول أدوارها بالتليفزيون وغنت فيه ( ان كنت خاصمت البستاني ايه ذنب الورد ) تقصد الأطفال، من الحان بليغ حمدي وكتبه وحيد حامد وأخرجه محمد شاكر وقد أدت فيه كوثر العسال دور نجوان زوجة الأب العنيفة الشريرة القاسية.59709079

بالفعل استجابت كوثر العسال وتركت مهنة التدريس وبدأت رحلتها مع التمثيل في القاهرة، وتحكي كوثر العسال عن هذه البداية وتقول:

امرأة في دوامة هي البداية بدأت رحلتى مع الفن في بعض الأدوار الصغيرة على مسارح القاهرة، ومنها انطلقت إلى السينما حيث شاركت عام 1962 لأول مرة في فيلم "امرأة في دوامة " مع شادية وعماد حمدي، وأضافت: في نفس الوقت واصلت تواجدي المسرحي والدرامي والسينمائي إلى أن تزوجت في منتصف الستينات من الفنان عبد المنعم إبراهيم واستمر زواجنا عشرين عام حتى رحيله عام 1986، كان إنسانا عظيما ورائها واحتسبه في جنة الله ونعيمها.

بعد رحيل إبراهيم بثلاث سنوات تزوجت محمد وفيق كان صديقي وقريبي وجاري وزميلي من بداية حياتي مع الفن، صحيح انا اكبر منه لكن بيننا تفاهم وانسجام توج بالزواج الذي استمر عشرين سنة أخرى كان عنوانها الصدق والود والرحمة.



أوراق الورد وأضافت كوثر العسال:عرض على بعد الدور الشرير في مسلسل أوراق الورد أدوار كثيرة دارت في مجملها حول الشر والقسوة والجحود لكني رفضتها رغم أهميتها في مشوار الفنان إلا أنها تعطي انطباعا سلبيا لدى المشاهد عن الشخصية الحقيقية للفنان وهذا ما كنت أرفضه فقد كنت أتمزق وانا امارس دور الشر على طفل فى الوقت الذى احب فيه الاطفال بجنون.

وعن السينما قالت: قررت الابتعاد عن السينما منذ عام 1976 احتراما لنفسي بعدما سادت سينما المقاولات ولان النجومية التي تمنيتها لم تتحقق لي فكان الابتعاد ضرورة ، بعد أن قدمت 25 فيلما منها الحرام، لعبة الحب والجواز، نحن لا نزرع الشوك، مين يقدر على عزيزة، انف وثلاث عيون، إجازة بالعافية مع فؤاد المهندس ومحمد عوض حيث قدمت فيه دور شريفة النصابة.

لن أعيش في جلباب أبي كان آخر أدوار الفنانة كوثر العسال دور "درية " حرم الوزير في مسلسل (لن أعيش في جلباب أبي ) واعتزلت الفن نهائيا عام 1996.59709079