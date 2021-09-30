شاهد .. الجسمي وأحلام وأندرا داي يفتتحون "إكسبو 2020 دبي" بأجمل الأغاني

انت الان تتابع خبر الجسمي وأحلام وأندرا داي يفتتحون "إكسبو 2020 دبي" بأجمل الأغاني والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 02:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تنطلق فعاليات افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي الخميس المقبل الموافق 30 سبتمبر في حفل ضخم يحييه مجموعة من النجوم والفنانين.

ومن المقرر أن يحيي الحفل نخبة مميزة من النجوم العرب والعالميين وهم: فنان العرب محمد عبده، والفنانة الإماراتية أحلام والفنان حسين الجسمي، سفير إكسبو 2020 دبي، والإماراتية الصاعدة ألماس، والمغنية ميساء قرعة ومغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي وإيلي جولدينج وعازف البيانو الصيني لانج لانج وأنجيليك كيدجو، وأندرا داي.52190130

الجدير بالذكر أن إدارة معرض “إكسبو 2020 دبي” أطلقت أغنيته الرسمية الايام القليلة الماضية بعنوان “هذا وقتنا”، وتحتفي الأغنية بقصة الشعار الرئيسي لإكسبو “تواصل العقول وصنع المستقبل” بلغة الموسيقى العالمية.

بينما قال حسين الجسمي في بيان: “أغنية “هذا وقتنا” تحتفي بدولة الإمارات وكل ما حققته، وتحققه اليوم، وما ستحققه في السنوات القادمة.

إنها أنشودة اعتزاز وإيمان ووحدة، وآمل أن ترسم البسمة على وجه كل من يسمعها، أينما كان في العالم.52190130