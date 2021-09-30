شاهد .. لا ترمي قشور هذه الفاكهة بعد اليوم.. علاج طبيعي "خارق" لتبييض الأسنان

انت الان تتابع خبر لا ترمي قشور هذه الفاكهة بعد اليوم.. علاج طبيعي "خارق" لتبييض الأسنان والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كيفية تبييض الاسنان بالبيت، سؤال تطرحه كل امرأة تحب الحفاظ على جمالها. سنقدّم لكِ في هذا الموضوع، خلطات طبيعية جديدة وسهلة من مكونات المطبخ، لـ تبييض الاسنان والحصول على ابتسامة مشرقة في فصل الصيف.

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لا شك في أنّ استخدام الفرشاة ومعجون الأسنان بشكل يومي ومنتظم، امر أساسي للحفاظ على صحة الاسنان. ولكنّ شرب القهوة، والشاي والصودا، يؤدي الى اصفرار الاسنان وهذا ما لا يعالجه أي معجون أسنان.

الا أنّ بعض المكونات الأساسية المتوافرة في كل مطبخ، يمكن أن تساعد على تبييض الأسنان:-الألومنيوم لتبييض الاسنان ضعي ملعقتين كبيرتين من صودا الخبز، مع ملعقة كبيرة من الملح الخشن، واخلطيها جيدًا بالماء الفاتر. وبعد أن تتشكل العجينة، طبّقيها على أسنانكِ ولفّيها بورق الألومينيوم. اتركي الخلطة على الأسنان لمدة ساعة تقريبًا، ثم أزيليها ونظفي فمكِ بمعجون الأسنان.

-تبييض الاسنان بقشرة الموز

لا ترمي قشرة الموز قبل الاستفادة منها، إذ يمكن تحويلها إلى علاج رهيب لتبييض الأسنان. كل ما عليكِ القيام به، هو أن تأخذي قطعة داخلية من قشرة الموز، أفركي بها بلطف حول أسنانك لمدة دقيقتين، قبل تنظيفها بالفرشاة مع معجون الأسنان.

تصبح الاسنان بيضاء بفضل عمل بعض المعادن المذهلة الموجودة في القشرة، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز، التي تمتصها الأسنان بسهولة. كرري العملية مرتين يوميًّا، وستحصلين على أسنان بيضاء رائعة على المدى الطويل.-الفراولة لتبييض الاسنان يمكن اعتماد الفراولة لإزالة تلون الأسنان، بفضل احتوائها على حمض الماليك. أمزجي بعض الفراولة المهروسة مع القليل من صودا الخبز في وعاء، وطبقي الخليط على الأسنان باستخدام فرشاة أسنان. اتركي الخليط لمدة 5 دقائق، قبل تنظيف الأسنان بالمعجون.38150045