شاهد .. نعمة من ربنا.. عشبة عجيبة تخفض سكر الدم فوراً وتزيد إفراز هرمون الإنسولين

انت الان تتابع خبر نعمة من ربنا.. عشبة عجيبة تخفض سكر الدم فوراً وتزيد إفراز هرمون الإنسولين والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت دراسة حديثة، أن عشبة واحدة، لها تأثيرات قوية مضادة للسكر في الدم، أن تساعد في درء علامات مرض السكري.

78531761

وتستخدم العشبة المعروفة شعبيا باسم “الميرمية” منذ فترة طويلة كعلاج لمرض السكري، حيث تشير الأبحاث إلى أنها يمكن أن تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.ووجدت دراسة تبحث في الارتباط بين العشبة والسكري، أن مستخلص المريمية يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم في الفئران عن طريق تنشيط مستقبل معين.

ولدى البشر، وجد أن لهذه العشبة تأثيرات مشابهة لمادة روزيغليتازون، دواء آخر مضاد لمرض السكري يخفض نسبة السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين.وخلص الباحثون إلى أن الميرمية قد تفيد مرضى السكري لتقليل الجلوكوز بعد ساعتين فقط من الصيام، بحسب صحيفة أكسبريس.

وفي حين أن معدلات مرض السكري المتزايدة هي سبب للقلق، فقد وجد أن هذه الحالة لها روابط قوية مع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.ويمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى تعريض الأفراد لخطر الإصابة بأمراض القلب، ولكن الطبيعة الضارة للحالة تجعل من الصعب تشخيصها.

ووجدت الدراسات أنه عند تناول المريمية ثلاث مرات يوميا لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، تقلل المريمية من نسبة الكوليسترول الضار LDL والدهون الثلاثية وتزيد من نسبة الكوليسترول الحميد.ووجدت إحدى الدراسات، التي شملت 67 مشاركا، أن مستويات الكوليسترول الكلية انخفضت بنسبة 19.6% بعد شهرين.

وخلص الباحثون إلى أنه يمكن تقديم أوراق المريمية كعلاج بديل لارتفاع الكوليسترول، بعد استشارة الطبيب المختص.78531761