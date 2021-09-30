شاهد .. تأدب مع الله .. لن تصدق هجوم جديد على عمر كمال

انت الان تتابع خبر تأدب مع الله .. لن تصدق هجوم جديد على عمر كمال والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كتب المطرب الشعبي عمر كمال صباح اليوم تدوينة، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع "فيس بوك" قائلا: "يا موزع الأرزاق انا صاحي من بدري".



وتلقي عمر كمال تعليقات عنيفة وساخرة من قبل الجمهور قائلين “تأدب مع الله"، هذا الأمر الذي دفعه إلى خروجه بتعليق على التدوينة قائلا:" الغرض من البوست أني بقول يارب يا موزع الأرزاق انا صاحي بسعى ف مصالحي.. ارزقني وسهل حالي.. ليه الناس بتهاجمني ! انا مش فاهم !؟ والناس بتقولي تأدب مع ربنا.. انا قولت ايه وحش بس.. انا بقول لربنا اللي بأيده الرزق يارب بصلي وارزقني !! ايه الغلط ف كده نفسي افهم".58811391

تصريحات عمر كمال وفي سياق آخر علق المطرب الشعبي عمر كمال، على التصريحات التي أدلى بها خلال استضافته الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة الرشيد العراقية، والذي نشر برومو لها عبر صفحته الرسمية على إنستجرام.



وكتب “كمال” عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الكلام ده غلط وأنا مقولتش كده على محمد رمضان خالص أصلًا.. ومعرفش جابوا التصريح ده منين!! أنا قلت لقب نمبر وان في المطلق غلط.. مينفعش أقول نمبر وان في التمثيل على حد وعادل إمام والسقا وهنيدي وغيرهم من حفظ الألقاب موجودين".



وتابع: "مينفعش أقول نمبر وان في الغنا وعمرو دياب وفؤاد ومنير وحماقي وتامر وغيرهم موجودين مع حفظ الألقاب.. ومحمد رمضان له كامل الحرية يقول اللي هو عاوزه وأنا بحبه وبحترمه.. لكن مقولتش أنه لا يستحق ولا هاجمته أنا بحب محمد رمضان جدًا وعمري ما أقول عليه الكلام ده!".



محدش هيشيل شيلتي وعن رفض والدته غنائه أمام الراقصات قال عمر كمال: أنا اللي هوقف أمام ربنا لوحدي.. محدش هيشيل شيلتي".. وأجرت والدة عمر كمال اتصال هاتفي بالبرنامج، وقالت إنها لا تزال عند رأيها بأنها ترفض أن يغني ابنها أمام الراقصات.

وكان المطرب عمر كمال شارك جمهوره مؤخرًا بفيديو جديد عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فيما ظهر "كمال" في الفيديو هو يردد أغنية "حلوة يا بلدي" من داخل سيارته "المرسيدس"، معلقًا قائلًا:" حلوة يا بلدي"، وتلقى الفيديو ردود أفعال إيجابية وجاءت التعليقات كالآتي: “حلو جدًا بصراحة نهارك أبيض يا نجم_حلوة الأغنية دي”.58811391