شاهد .. لن تصدق..هكذا احتفلت رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها ال 40!

انت الان تتابع خبر لن تصدق..هكذا احتفلت رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها ال 40! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام صورا ومقطع فيديو من احتفالها بعيد ميلادها ال 40 .

ظهرت رضوى في الصور والفيديو وسط مجموعة من زملائها جاء من بينهم ” شام الذهبي ” التي كانت صاحبة فكرة كيك عيد الميلاد .56639482

وكان كيك عيد الميلاد يضم عبارة “رضوى الشربيني .. ملكة البلوك .. عيد ميلاد سعيد ” وهي الكلمة التي اشتهرت بها رضوى في تعليق لها بأحد حلقات برنامجها ” هي وبس ” .وعلقت على منشورها قائلة: ” خلاص كده النهاردة تميت ٤٠ سنة وشكلى كبرت بجد .. لكل أهلى واصحابى وحبايبى شكرا على كل كلمة وكل معايدة ورسالة ومكالمة تليفون .. إنتم أحلى حاجة فى الدنيا ” .56639482