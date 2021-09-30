شاهد .. لن تصدق..أجدث ظهور لنانسي عجرم مع شقيقتها… هل تشبهها؟

انت الان تتابع خبر لن تصدق..أجدث ظهور لنانسي عجرم مع شقيقتها… هل تشبهها؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

نشرت نادين عجرم صورة تجمعها مع شقيقتها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم والأصدقاء.

ظهرت نادين ونانسي عجرم في الصور المتداولة وهم في نزهة مع صديقاتها في أحد مطاعم بيروت، وترتديان ملابس باللون الأبيض.يذكر أن نادين تعمل كاتبة في مجلة “نادين” وتكتب مقالات تحت اسم “فراشة الحروف”امت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بنشر صورة لها برفقة والدتها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي”إنستغرام” من حفل زفاف شقيقها نبيل عجرم الذي أقيم قبل أيام في بيروت.71841076

حظيت الصورة على ردود فعل واسعة من المتابعين الذين أعجبوا بنظرة الابنة والأم التي حافظت على شبابها على حد قولهم، وأشاد آخرون بالعلاقة القوية التي تربطهما معاً.

تغزل المتابعين بجمال والدة نانسي عجرم، وأشاروا إلى أن الأخيرة ورثت الجمال من والدتها. علق أحدهم: “يسعد قلب الأم اللي جابت لنا قمرنا ومصدر سعادتنا نانسي عجرم”، وأضاف أخرى: “مامي أصغر منك يا نانسي.. هي مامي أختك الصغيرة؟”. وتابع ثالث: “مين أم مين؟”.

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