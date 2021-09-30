شاهد .. لاول مره..دنيا سمير غانم تفاجئ الجمهور بتصرف غريب في مهرجان تكريم والديها.. ماذا فعلت؟

انت الان تتابع خبر لاول مره..دنيا سمير غانم تفاجئ الجمهور بتصرف غريب في مهرجان تكريم والديها.. ماذا فعلت؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/09/30 الساعة 05:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

حضرت النجمة دنيا سمير غانم مهرجان تكريم والديها النجم سمير غانم والنجمة دلال عبد العزيز اللذان فارقا الحياة بعد صراع طويل مع وباء كورونا.

تفاجأ الجمهور بتصرف غريب من دنيا غانم، وهو أنها دخلت الحفل من الباب الخلفي للمسرح الكبير. كمحاولة منها للهروب من التصوير وكاميرات مراسلي القنوات الفضائية، وحرصت أيضا على عدم مرورها على الـ«ريد كاربت» على الإطلاق.تداول رواد مواقع السوشل ميديا صورة للفنانة دنيا سمير غانم من حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري فى دورته الـ 14، المُقامة حاليًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.50610715

حرصت الفنانة على التواجد بملابس سوداء حداداً على وفاة والديها، وذلك في أول ظهور لها، بعد وفاة والدها سمير غانم ووالدتها دلال عبد العزيز.50610715