شاهد .. إلهام شاهين.. دفنوها حية وشافت الدود بعينيها!..اتفرج الفيديو

انت الان تتابع خبر إلهام شاهين.. دفنوها حية وشافت الدود بعينيها!..اتفرج الفيديو والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - روت الفنانة المصرية، إلهام شاهين، حكاية أصعب مشهد في حياتها من فيلم "بستان الدم" الذي عرض في عام 1987.

وقالت شاهين في حوار سابق ببرنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "أون إي": "كان في فيلم قديم وكنت وقتها في سنة ثانية في المعهد، وكان عندي وقتها 18 سنة، كان اسمه "بستان الدم"، موضحه: "كان المفروض أن يسرا بتذبحني، ويدفنوني هي وعادل أدهم".وتابعت: "المفروض كنا نصور المشهد دا في تونس، بس قالوا مش هنقعد نحفر في تونس، وكان المفروض يدفنوني في جنينة الفيلا، وبعدين قالوا نصور المشهد في أي جزء في حديقة في مصر".45510683

وأوضحت "كان فيه جزء في حديقة الأهرام، حفروا وقالوا لي اكتمي نفسك شوية، على ما نحط عليك التراب، وفعلا عملت كدا، وكان أصعب مشهد في حياتي"، متابعة: "بعد ما شالوا عليا التراب ببص حواليا لقيت كمية دود كثيرة جدا عليا".

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